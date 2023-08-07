Про це на брифінгу в понеділок, 7 серпня, заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш. За його словами, танки будуть їхати спочатку до Європи.
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Танки готові до відправки
Буш заявив, що перша партія танків вже готова до відправки. Тому 12–13 серпня планують почати їх доставку до України. Варто акцентувати, що приїдуть не лише Abrams, а й боєприпаси до них, запчастини й різне обладнання.
Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі,
– наголосив Буш.
До слова, українські військові й досі проходять навчання на танках Abrams. Про їх початок стало відомо 27 травня. За попередньою інформацією, навчання триватимуть протягом 10–12 тижнів, тобто – майже до кінця літа.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- Уряд Німеччини 4 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли: 2 САУ Zuzana 2, 2 танки-розміновувачі Wisent 1, 11 протимінних плугів для танків Т-72, 5 розвідувальних систем SurveilSPIRE, 9 машин для охорони кордону, 3 розвідувальних БпЛА Vector.
- Міноборони США 25 липня оголосило додатковий пакет допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Він включає додаткові боєприпаси для ППО та артилерії, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, яке поможе Україні протистояти російській агресії.
- Парламент Болгарії після тривалих дебатів ухвалив рішення про передачу Україні пакету військової допомоги. Уряд вирішив передати на потреби ЗСУ 100 БТР зі складів свого Міністерства внутрішніх справ.