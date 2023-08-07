Про це на брифінгу в понеділок, 7 серпня, заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш. За його словами, танки будуть їхати спочатку до Європи.

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Танки готові до відправки

Буш заявив, що перша партія танків вже готова до відправки. Тому 12–13 серпня планують почати їх доставку до України. Варто акцентувати, що приїдуть не лише Abrams, а й боєприпаси до них, запчастини й різне обладнання.

Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі,

– наголосив Буш.

До слова, українські військові й досі проходять навчання на танках Abrams. Про їх початок стало відомо 27 травня. За попередньою інформацією, навчання триватимуть протягом 10–12 тижнів, тобто – майже до кінця літа.

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