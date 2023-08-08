Как отмечают журналисты, несколько этих танков находятся на капитальном ремонте. Их починкой займется немецкая компания Rheinmetall.
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Танки вскоре поедут в Украину
Собственно, благодаря СМИ и стало известно, что именно Rheinmetall совершила покупку танков Leopard 1. До этого эти немецкие принадлежали бельгийской компании OIP Land Systems.
По имеющимся данным, в планах компании – переоборудовать эти танки на германских предприятиях Дюссельдорфской группы. После этого боевые машины отправят в Украину, чтобы продолжать уничтожать оккупантов.
Танки Leopard 1: что знать
- Начнем с того, что производили этот танк второго поколения в Западной Германии с 1965 по 1984 годы.
- Это первый немецкий танк, созданный после Второй мировой войны.
- Основное его вооружение – 105-миллиметровая пушка L7A3 длиной 51 калибр. Кроме того, оснащен двумя пулеметами.
- Танк после модернизации получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового здания, в которых съемные резиновые подушки. А еще активные инфракрасные приборы наблюдения для водителя и командира.
К слову, накануне Германия оказала новую помощь Украине. Пройдемся по тому, что же вошло в пакет вооружения:
- 2 САУ Zuzana 2, предоставляемых в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией;
- 2 танка-разминовщика Wisent 1, еще 4 передали ранее;
- 11 противоминных плугов для танков Т-72;
- 5 разведывательных систем SurveilSPIRE;
- 9 машин для охраны границы;
- 3 разведывательных БПЛА Vector.
А еще в Германии обновили перечень помощи, которую должны предоставить. Речь идет о:
- 40 боевых машин пехоты Marder,
- 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2,
- 7 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования,
- 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE,
- 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.