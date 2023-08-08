Як зазначають журналісти, кілька цих танків перебувають на капітальному ремонті. Їхнім лагодженням займеться німецька компанія Rheinmetall.
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Танки невдовзі поїдуть до України
Власне, завдяки ЗМІ і стало відомо, що саме Rheinmetall здійснила покупку танків Leopard 1. До того ці німецькі належали бельгійській компанії OIP Land Systems.
За наявними даними, у планах компанії – переобладнати ці танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи. Після цього бойові машини відправлять до України, щоб продовжувати знищувати окупантів.
Танки Leopard 1: що варто знати
- Почнімо з того, що виготовляли цей танк другого покоління у Західній Німеччині з 1965 по 1984 роки.
- Це перший німецький танк, який створили після Другої світової війни.
- Основне його озброєння – 105-міліметрова гармата L7A3 завдовжки 51 калібр. Крім того, оснащений двома кулеметами.
- Танк після модернізації отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови, в яких знімні гумові подушки. А ще – активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира.
До слова, напередодні Німеччина надала нову допомогу Україні. Пройдімося по тому, що ж увійшло до пакета озброєння:
- 2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;
- 2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;
- 11 протимінних плугів для танків Т-72;
- 5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;
- 9 машин для охорони кордону;
- 3 розвідувальних БпЛА Vector.
А ще у Німеччині оновили перелік допомоги, яку мають надати. Йдеться про:
- 40 бойових машин піхоти Marder,
- 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,
- 7 мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування,
- 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE,
- 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.