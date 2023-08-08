Як зазначають журналісти, кілька цих танків перебувають на капітальному ремонті. Їхнім лагодженням займеться німецька компанія Rheinmetall.

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Танки невдовзі поїдуть до України

Власне, завдяки ЗМІ і стало відомо, що саме Rheinmetall здійснила покупку танків Leopard 1. До того ці німецькі належали бельгійській компанії OIP Land Systems.

За наявними даними, у планах компанії – переобладнати ці танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи. Після цього бойові машини відправлять до України, щоб продовжувати знищувати окупантів.

Танки Leopard 1: що варто знати

  • Почнімо з того, що виготовляли цей танк другого покоління у Західній Німеччині з 1965 по 1984 роки.
  • Це перший німецький танк, який створили після Другої світової війни.
  • Основне його озброєння – 105-міліметрова гармата L7A3 завдовжки 51 калібр. Крім того, оснащений двома кулеметами.
  • Танк після модернізації отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови, в яких знімні гумові подушки. А ще – активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира.

До слова, напередодні Німеччина надала нову допомогу Україні. Пройдімося по тому, що ж увійшло до пакета озброєння:

  • 2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;
  • 2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;
  • 11 протимінних плугів для танків Т-72;
  • 5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;
  • 9 машин для охорони кордону;
  • 3 розвідувальних БпЛА Vector.

А ще у Німеччині оновили перелік допомоги, яку мають надати. Йдеться про:

  • 40 бойових машин піхоти Marder,
  • 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,
  • 7 мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування,
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE,
  • 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.