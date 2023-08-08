Як зазначають журналісти, кілька цих танків перебувають на капітальному ремонті. Їхнім лагодженням займеться німецька компанія Rheinmetall.

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Танки невдовзі поїдуть до України

Власне, завдяки ЗМІ і стало відомо, що саме Rheinmetall здійснила покупку танків Leopard 1. До того ці німецькі належали бельгійській компанії OIP Land Systems.

За наявними даними, у планах компанії – переобладнати ці танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи. Після цього бойові машини відправлять до України, щоб продовжувати знищувати окупантів.

Звернімо увагу! Танки бельгійська компанія продала "приблизно за ціною одного тільки старого заліза". Кажуть, що один оцінили у 15 тисяч євро. Настільки низьку ціну обґрунтовують тим, що в армії недостатньо ангарів, щоб тримати списану техніку.

Танки Leopard 1: що варто знати

Почнімо з того, що виготовляли цей танк другого покоління у Західній Німеччині з 1965 по 1984 роки.

Це перший німецький танк, який створили після Другої світової війни.

Основне його озброєння – 105-міліметрова гармата L7A3 завдовжки 51 калібр. Крім того, оснащений двома кулеметами.

Танк після модернізації отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови, в яких знімні гумові подушки. А ще – активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира.

До слова, напередодні Німеччина надала нову допомогу Україні. Пройдімося по тому, що ж увійшло до пакета озброєння:

2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;

2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;

11 протимінних плугів для танків Т-72;

5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;

9 машин для охорони кордону;

3 розвідувальних БпЛА Vector.

А ще у Німеччині оновили перелік допомоги, яку мають надати. Йдеться про: