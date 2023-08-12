Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области на Ореховское направление в Запорожской области. В этом районе 58-я общевойсковая армия ведет боевые действия против украинских войск с 4 июня 2023 года.

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Передислокация, вероятно, сделает оборону агрессора слабее

Еще 11 июля тогдашний командир 58 общевойсковой армии был уволен, вероятно, частично из-за того, что настаивал на необходимости вывода части своих сил.

Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой.

Существует реальная возможность того, что прибытие ВДВ, наконец, позволит частям этих полков вытянуться для отдыха и восстановления. Однако передислокация, вероятно, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой,

– подчеркнули в британской разведке.

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ISW о ситуации на Запорожском направлении

Заметим, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Силы обороны преуспевают на Запорожье. Украинское наступление ухудшает российскую оборону, поэтому оккупантам приходится передислоцироваться.

Как доказательство, в ISW приводят факт ротации кадыровцев, впервые оказавшихся в некоторых районах Запорожской области. Очевидно, они были переброшены сюда, чтобы сдерживать наступательные операции ВСУ.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Минобороны Анна Маляр накануне сообщила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия наших защитников. Несмотря на тяжелые боевые условия и против врага, Силы обороны имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорское.