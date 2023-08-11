Депутат Запорожского районного совета Антон Жук поделился с 24 Каналом о том, как развиваются события на Запорожском направлении. Он добавил, что военные настроены оптимистично.

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Оперативная ситуация на Запорожском направлении

С марта 2022 россияне обстреливают Орехов из населенных пунктов Нестерянка и Роботино. Украинским воинам удалось найти направление, в котором легче продвигаться. Однако трасса на юго-востоке пока не контролируется Силами обороны.

У военных есть сдержанный оптимизм. Руководство, планируя операции, понимает, что оно делает и то, как мы прессингуем на широкой линии фронта,

– добавил депутат.

Не стоит производить шум в сети, что будто наши военные "очень долго" освобождают населенные пункты.

Во-первых, если украинские воины продвигаются на 500 метров, следует понимать, что эти позиции россияне укрепляли более полутора лет. Однако в глубине укрепленных и подготовленных линий меньше.

Депутат Запорожского районного совета рассказал о развитии события на Запорожском фронте: смотрите видео

Во-вторых, благодаря помощи западных партнеров, стратегии и современному вооружению – все идет по очереди и происходит то, что нужно.



"Можно вспомнить Харьковскую операцию, когда Россия бегала и носилась с тем, что мы не захватим Херсон, а в сентябре никто не собирался этого делать. Поэтому, надеюсь, все происходит в свою очередь и меньше всего защитников Украины получат ранения или погибнут", – рассказал Антон Жук.

Обратите внимание! До недавнего времени наши партнеры подсознательно были убеждены, что Украина может вести только оборонные операции. Это мнение изменило Харьковская операция.

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