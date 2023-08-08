Заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал в эфире телемарафона, на какое расстояние на Юге продвинулись наши военные. Следует заметить, что перед этим ВСУ на Юге уже прорвали первую линию обороны врага, пишет 24 Канал.
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Где ВСУ продвинулись на Юге
Наши войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага, уменьшению окупантов на нашей земле. Также там есть продвижение сотнями метров на этом направлении,
– заявил Сергей Кузьмин.
По его данным, также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. В частности, есть продвижение.
"Наши Силы обороны идут вперед. Мы уничтожаем врага", – заверил полковник.
Что происходит в районе Роботиного: смотрите скриншоты с карты DeepState
Что изменилось на фронте: смотрите на карте
Последние новости с фронта
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в течение суток ВСУ ликвидировали 94 оккупантов, 162 – ранили. Кроме того, наши военные уничтожили 18 единиц вражеской техники.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал, что россияне пытаются компенсировать потери в технике. Для этого враг начал мощнее использовать дроны, беспилотную авиацию и радиоэлектронную борьбу. Кроме того, враги начали использовать старые БМП-2 или даже БМП-1, снятые с вооружения. Похожая ситуация с бронетранспортерами и танками.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, что после прорыва первой линии обороны врага на Юге нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Она объяснила, что именно поэтому новости могут быть несколько замедлены.