Заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів в ефірі телемарафону, на яку відстань на Півдні просунулись наші військові. Варто зауважити, що перед цим ЗСУ на Півдні вже прорвали першу лінію оборони ворога, пише 24 Канал.

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Де ЗСУ просунулись на Півдні

Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога, зменшення окупантів на нашій землі. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку,

– заявив Сергій Кузьмін.

За його даними, також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Зокрема, є просування.

"Наші Сили оборони ідуть вперед. Ми нищимо ворога", – запевнив полковник.

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