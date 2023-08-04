Про це в етері національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, зараз просування наших захисників ускладнене.

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З якими труднощами зіштовхнулися ЗСУ

Ганна Маляр пояснила, що на проміжній лінії головною перешкодою для наших військ є те, що росіяни побудували інженерні споруди на ключових висотах. Нашим захисникам доводиться наступати в умовах сильного опору ворога, який активно застосовує артилерію та інші тими озброєння. Крім того, ворог тотально мінує територію.

Наші війська на Півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії,

– наголосила Маляр.

Заступниця глави Міноборони відзначила, що як на східних, так і на південних напрямках фронту ворог підтягує резерви. Часто це професійні підрозділи, зокрема десантно-штурмові загони.

ЗСУ просуваються на кількох напрямках

Заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін напередодні повідомив, що ЗСУ просуваються уперед попри спротив окупантів. За добу 3 серпня війська Таврійського напрямку продовжують наступальні операції на Бердянському, Мелітопольському напрямках. Водночас триває й оборонна операція на Мар'їнко-Авдіївському напрямку.

Заступник командувача угруповання "Таврія" зазначив, що окупанти постійно намагаються контратакувати, а також залучають свої резерви. Зокрема, ворог вже кидає в бій так звану свою еліту.

Крім того, ЗСУ мають успіхи в районі Вугледара. Однак ворог постійно атакує в намаганні відновити втрачені позиції.

Варто відзначити, що росіяни також намагаються відновити свої позиції в районі Старомайорського, яке ЗСУ звільнили 27 липня. Цікаво, що вже наступного дня росіяни заявили про те, що нібито вони відвоювали селище, однак ЗСУ тримають населений пункт під контролем.