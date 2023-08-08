Збройні Сили України продовжують тиск на цьому напрямку – росіяни зазнають значних втрат. Проте окупанти постійно перекидають особовий склад на цю ділянку фронту.
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Росіяни втрачають техніку та солдат
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що протягом доби артилеристи виконали 1506 бойових завдань, у ході яких втрати ворога склали 256 осіб. Зокрема, 94 окупанти загинуло, а 162 були поранені.
Також Збройні Сили України знищили 18 одиниць військової техніки. До цього списку входять:
- 3 ББМ,
- 8 артилерійських систем та мінометів,
- 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор",
- 1 БпЛА,
- 4 одиниці автомобільної техніки
- 1 радіолокаційна станція "Ястрєб АВ".
Також Тарнавський повідомив, що ЗСУ успішно знищили 8 складів боєприпасів російських сил.
Наступ ЗСУ на Півдні: що відомо
- Росіяни активно мінують територію на Півдні та будують укріплення на всіх напрямках руху. Також ворог укріплює та бетонує панівні висоти.
- Відомо, що українські військові досягли першого рівня оборони росіян на Півдні. Просування йде поступово, щоб мінімізувати втрати ЗСУ.
- ЗСУ беруть росіян на Херсонщині та Запоріжжі у великі "кліщі". Українські військові будуть рухатися до Азовського узбережжя східніше Токмака та Мелітополя.
- Дії Збройних Сил України можуть викликати падіння оборони росіян на Півдні. На фоні цього росіяни активно будують оборону, зокрема, на Перекопському перешийку.