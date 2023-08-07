Військовий експерт Петро Черник зазначив, що цими діями українські сили намагаються зробити пробоїни в обороні ворога. А потім мають здійснити класичний маневр охоплення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Є передумови

Водночас для українських сил залишається важливим виконати головне завдання на Півдні.

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Якщо поділити фронт на дві великих частини – Східний плацдарм, де є Куп'янськ, Бахмут та Мар'їнка, та Південний плацдарм, де всі решта напрямки фронту, то зараз важливо створити передумови для обвалення саме Південного плацдарму. Він має обвалитись повністю – до Перекопського перешийка, включно з виходом на Північне Приазов'я. Передумови для цього є,

– зауважив військовий експерт.

Військовий експерт назвав головне завдання ЗСУ на Південному плацдармі: дивіться відео

Зараз росіяни серйозно укріплюють Перекопський перешийок дефіцитними ресурсами. Петро Черник зауважив, якби вони були впевненні, що утримають Південь, то цього б не робили.

Зверніть увагу! Українські сили продовжують завдавати удари по ворогу на Півдні, в Херсонській області. Зокрема спецпризначенці ГУР МО батальйону "Шаман" знищили на окупованій території один з ворожих підрозділів "ракетних військ спеціального призначення".

Ситуація на Південному напрямку