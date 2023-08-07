У ГУР розповіли про успішну операцію їхніх розвідників на окупованій частині Херсонської області. Захисники знищили цілий ракетний підрозділ російських загарбників.

Дивіться також Біля Бахмута йде швидше, ніж на Півдні, – Буданов оцінив український наступ

Що відомо про операцію

У розвідці повідомили, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення",

– повідомили в ГУР.

Окупанти приховують втрати на Херсонщині

У Генштабі цього ж дня розповіли, що російські загарбники намагаються приховати втрати на Херсонщині. Зокрема в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців російської армії.

Щоб якось відвернути увагу, росіяни поховали тіла на двох локаціях.

Втрати ворога на інших напрямках