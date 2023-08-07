Якщо говорити про загальні втрати від 24 лютого 2022 року, то вони вражають ще більше. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення ліквідувати вдалося 250 540 російських загарбників. Слід зауважити, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

У цьому пункті теж усе дуже цікаво. За понад рік великої війни окупанти втратили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських снарядів. Крім того, у ворога стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Окрасою статистики став крейсер "Москва". Він продовжує знайомитися з підводними мешканцями Чорного моря.

танків – 4244 (+7);

бойових броньованих машин – 8270 (+8);

артилерійських систем – 4977 (+12);

РСЗВ – 709 (+4);

засоби ППО – 467 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28);

крилаті ракети – 1377 (+18);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10);

спеціальна техніка – 735 (+1).



Актуальні втрати ворога станом на 7 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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