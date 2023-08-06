Отже, лави "двохсотих" в середині липня поповнив "мобік" з достатньо "нефартовим" прізвищем. Мовиться про Євгена Кіллера.
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ЗСУ прибрали Кіллера
Нам стало відомо про цього російського бійця завдяки журналісту Денисові Казанському. Він в дещо іронічній формі відреагував на новину про ліквідованого окупанта.
Нефартове прізвище,
– написав він.
Окупанта ліквідували 15 липня / Некролог Кіллера
Отже, некролог окупанта свідчить про те, що його "задвохсотили" 15 липня. Відомо, що ліквідований ворог був "мобіком". На фронт він потрапив на фронт восени минулого року. Мабуть, практично відразу після оголошення так званої "часткової мобілізації". Він обіймав посаду командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.
Хай там як, Євген Кіллер вирушив на "концерт Кобзона". Тепер він разом з майже 250 тисячами окупантів може насолоджуватися цілодобовим спогляданням на пірамідки.
Що там по актуальних втратах ворога
- Отже, за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 590 російських загарбників. Загальна цифра від початку повномасштабного вторгнення – 249 700 бійців так званої "другої армії світу".
- Крім того, на брухт перетворили 4 237 танків, 8 262 бойові броньовані машини, 4 965 артилерійських систем, 705 РСЗВ, 466 засобів ППО, 315 літаків і 311 гелікоптерів.
- А ще на балансі ворожого війська стало на 4 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 359 крилатих ракет, 18 суден, 7 441 автомобіль і автоцистерну, а також 734 одиниці спеціальної техніки менше.
- Окремо відзначимо успішну роботу Повітряних сил. Ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня ворог завдав масованого ракетного та дронового удару. Загалом окупанти випустили 70 повітряних цілей. Збити вдалося 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 27 дронів-камікадзе "Шахед".