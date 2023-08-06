Итак, ряды "двухсотых" в середине июля пополнил "мобик" с достаточно "нефартовой" фамилией. Речь идет о Евгении Киллере.

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ВСУ убрали Киллера

Нам стало известно об этом российском бойце благодаря журналисту Денису Казанскому. Он в несколько иронической форме отреагировал на новость о ликвидированном оккупанте.

Нефартовая фамилия,

– написал он.



Оккупанта ликвидировали 15 июля / Некролог Киллера​

Следовательно, некролог оккупанта свидетельствует о том, что его "задвухсотили" 15 июля. Известно, что ликвидированный враг был "мобиком". На фронт он попал на фронт осенью прошлого года. Пожалуй, практически сразу после объявления так называемой "частичной мобилизации". Он занимал должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

Как бы там ни было, Евгений Киллер отправился на "концерт Кобзона". Теперь он вместе с почти 250 тысячами оккупантов может наслаждаться круглосуточным созерцанием на пирамидки.

Что там по актуальным потерям врага