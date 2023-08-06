Итак, ряды "двухсотых" в середине июля пополнил "мобик" с достаточно "нефартовой" фамилией. Речь идет о Евгении Киллере.
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ВСУ убрали Киллера
Нам стало известно об этом российском бойце благодаря журналисту Денису Казанскому. Он в несколько иронической форме отреагировал на новость о ликвидированном оккупанте.
Нефартовая фамилия,
– написал он.
Оккупанта ликвидировали 15 июля / Некролог Киллера
Следовательно, некролог оккупанта свидетельствует о том, что его "задвухсотили" 15 июля. Известно, что ликвидированный враг был "мобиком". На фронт он попал на фронт осенью прошлого года. Пожалуй, практически сразу после объявления так называемой "частичной мобилизации". Он занимал должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.
Как бы там ни было, Евгений Киллер отправился на "концерт Кобзона". Теперь он вместе с почти 250 тысячами оккупантов может наслаждаться круглосуточным созерцанием на пирамидки.
Что там по актуальным потерям врага
- Итак, за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 590 российских захватчиков. Общая цифра с начала полномасштабного вторжения – 249 700 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Кроме того, в металлолом превратили 4 237 танков, 8 262 боевых бронированных машин, 4 965 артиллерийских систем, 705 РСЗО, 466 средств ПВО, 315 самолетов и 311 вертолетов.
- А еще на балансе вражеского войска стало на 4126 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1359 крылатых ракет, 18 судов, 7441 автомобиль и автоцистерну, а также 734 единицы специальной техники меньше.
- Отдельно отметим успешную работу воздушных сил. Вечером 5 августа и ночью 6 августа враг нанес массированный ракетный и дроновый удар. В общем оккупанты выпустили 70 воздушных целей. Сбить удалось 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 27 дронов-камикадзе "Шахед".