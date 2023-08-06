Об этом заявили британские разведчики. По их данным, о потерях десантников сообщил главнокомандующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
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Сколько десантников из России потеряли жизнь на войне
В обращении ко Дню ВДВ Теплинский сообщил, что 8 500 десантников получили ранения и позже вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.
Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по меньшей мере 50 процентов из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.
Видео быстро было удалено с официальных каналов российского минобороны. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих было убито или слишком серьезно ранено, чтобы вернуться на службу,
– отметили британские разведчики.
Актуальные потери оккупантов на фронте
По состоянию на 6 августа уже погибло 249 700 оккупантов. Только за последние сутки Кремль потерял в нашей стране 590 единиц личного состава. Потери в технике:
- танков – 4237 (+5);
- боевых бронированных машин – 8262 (+11);
- артиллерийских систем – 4965 (+22);
- РСЗО – 705 (+1);
- средства ПВО – 466 (+0);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);
- крылатые ракеты – 1359 (+12);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);
- специальная техника – 734 (+4).