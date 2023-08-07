Если говорить об общих потерях от 24 февраля 2022 года, то они поражают еще больше. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения ликвидировать удалось 250 540 российских захватчиков. Следует заметить, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
Читайте также Будет складывать пирамидки с Кобзоном: в Украине ликвидировали оккупанта с "нефартовой" фамилией
Потери врага в технике
В этом пункте тоже очень интересно. За более чем год войны оккупанты потеряли тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских снарядов. Кроме того, у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Украшением статистики стал крейсер "Москва". Он продолжает знакомиться с подводными жителями Черного моря.
- танков – 4244 (+7);
- боевых бронированных машин – 8270 (+8);
- артиллерийских систем – 4977 (+12);
- РСЗО – 709 (+4);
- средства ПВО – 467 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28);
- крылатые ракеты – 1377 (+18);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10);
- специальная техника – 735 (+1).
Актуальные потери врага по состоянию на 7 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях врага
- Россияне начали забирать из тюрем на войну не только мужчин, но и женщин. Военный эксперт Юрий Федоров убежден, что выжившие преступники вернутся и будут убивать уже свое российское население.
- На войне в Украине погиб российский оккупант Евгений Киллер. Его ликвидировали 15 июля. На фронт он попал как мобик осенью 2022 года. До смерти был командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки.
- Разведка Великобритании объяснила, сколько десантников из России лишились жизни на войне. По данным Минобороны Британии, по крайней мере 50% из 30 тысяч десантников, отправившихся на войну в Украину в 2022 году, уже убиты или ранены.