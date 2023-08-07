Если говорить об общих потерях от 24 февраля 2022 года, то они поражают еще больше. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения ликвидировать удалось 250 540 российских захватчиков. Следует заметить, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

В этом пункте тоже очень интересно. За более чем год войны оккупанты потеряли тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских снарядов. Кроме того, у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Украшением статистики стал крейсер "Москва". Он продолжает знакомиться с подводными жителями Черного моря.

танков – 4244 (+7);

боевых бронированных машин – 8270 (+8);

артиллерийских систем – 4977 (+12);

РСЗО – 709 (+4);

средства ПВО – 467 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28);

крылатые ракеты – 1377 (+18);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10);

специальная техника – 735 (+1).



Актуальные потери врага по состоянию на 7 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

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