В ГУР рассказали об успешной операции их разведчиков на оккупированной части Херсонской области. Защитники уничтожили целое ракетное подразделение российских захватчиков.

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Что известно об операции

В разведке сообщили, что бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу.

Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения",

– сообщили в ГУР.

Оккупанты скрывают потери в Херсонской области

В Генштабе в этот же день рассказали, что российские захватчики пытаются скрыть потери в Херсонской области. В частности, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих российской армии.

Чтобы как-то отвлечь внимание, россияне похоронили тела на двух локациях.

Потери врага на других направлениях