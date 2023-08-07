В ГУР рассказали об успешной операции их разведчиков на оккупированной части Херсонской области. Защитники уничтожили целое ракетное подразделение российских захватчиков.
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Что известно об операции
В разведке сообщили, что бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу.
Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения",
– сообщили в ГУР.
Оккупанты скрывают потери в Херсонской области
В Генштабе в этот же день рассказали, что российские захватчики пытаются скрыть потери в Херсонской области. В частности, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих российской армии.
Чтобы как-то отвлечь внимание, россияне похоронили тела на двух локациях.
Потери врага на других направлениях
- Украинские воины продолжают наносить потери врагу. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
- В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления и 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы россиян.
- Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще не менее 540 оккупантов. В общей сложности потери врага в живой силе по состоянию на 7 августа выросли до 250 540.