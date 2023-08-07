Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.

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Суцільні замінування та інженерні укріплення

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші захисники стикалися з суцільним мінуванням. Окупаційні війська мінують у три шари не лише позиції, а й усі можливі напрямки руху. Окрім того, ворог укріплює й бетонує ключові для нього панівні висоти.

Зараз наші війська стикаються з такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому, звісно, все це дуже уповільнює рух вперед, але наші військові виконують чимало задач там. Основна – це ослаблення ворога, тому він просуватися не може. І, безумовно, це знищення ворожого потенціалу як оборонного, так і наступального,

– підкреслила Маляр.

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