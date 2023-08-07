Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.
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Сплошные заминирования и инженерные укрепления
На Мелитопольском и Бердянском направлениях наши защитники сталкивались со сплошным минированием. Оккупационные войска минируют в три слоя не только позиции, но и все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые для него господствующие высоты.
Сейчас наши войска сталкиваются с такими усложнениями и инженерными укреплениями. Поэтому, конечно, все это замедляет движение вперед, но наши военные выполняют немало задач там. Основная – это ослабление врага, потому он продвигаться не может. И, безусловно, это уничтожение враждебного потенциала как оборонительного, так и наступательного,
– подчеркнула Маляр.
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Возле Бахмута все идет быстрее, чем на Юге
- Накануне начальник ГУР МО прокомментировал ситуацию на фронте. Кирилл Буданов отметил, что контрнаступление сложное.
- На продвижение наших военных в частности влияет тот факт, что россияне успели построить стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные блокпосты.
- Однако главное, что наступление не останавливается, а продолжается. Буданов считает, что на Бахмутской линии он идет чуть-чуть быстрее, чем на Юге. Однако время покажет.