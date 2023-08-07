Военный эксперт Петр Черник отметил, что этими действиями украинские силы пытаются сделать пробоины в обороне врага. А затем должны совершить классический маневр охвата. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Есть предпосылки
В то же время, для украинских сил остается важным выполнить главную задачу на Юге.
Если поделить фронт на две большие части – Восточный плацдарм, где есть Купянск, Бахмут и Марьинка, и Южный плацдарм, где все остальные направления фронта, то сейчас важно создать предпосылки для обрушения именно Южного плацдарма. Он должен обвалиться полностью – до Перекопского перешейка, включая выход на Северное Приазовье. Предпосылки для этого есть,
– заметил военный эксперт.
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Сейчас россияне серьезно укрепляют Перекопский перешеек дефицитными ресурсами. Петр Черник отметил, если бы они были уверены, что удержат Юг, то не делали бы этого.
Ситуация на Южном направлении
- Россияне всеми способами пытаются остановить наступление ВСУ на Юге. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях враг минирует территорию в три слоя. При этом минирует не только позиции, но и все направления движения.
- Также оккупанты прочно укрепляют и бетонируют важные для них господствующие высоты.
- По сообщению командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, захватчики применили химические снаряды в районе Новоданиловки. Оккупанты произвели два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество – возможно хлорпикрин.
- Командующий группировкой подчеркнул, что таким образом противник пытается остановить наступление ВСУ на Юге.
- В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что удары украинских сил в частности по Чонгарскому мосту позволят Украине создать условия для будущих наступательных действий. Таким образом ВСУ отрезают группировку оккупантов на Юге и разрушают их логистику.