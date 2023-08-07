Военный эксперт Петр Черник отметил, что этими действиями украинские силы пытаются сделать пробоины в обороне врага. А затем должны совершить классический маневр охвата. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Есть предпосылки

В то же время, для украинских сил остается важным выполнить главную задачу на Юге.

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Если поделить фронт на две большие части – Восточный плацдарм, где есть Купянск, Бахмут и Марьинка, и Южный плацдарм, где все остальные направления фронта, то сейчас важно создать предпосылки для обрушения именно Южного плацдарма. Он должен обвалиться полностью – до Перекопского перешейка, включая выход на Северное Приазовье. Предпосылки для этого есть,

– заметил военный эксперт.

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Сейчас россияне серьезно укрепляют Перекопский перешеек дефицитными ресурсами. Петр Черник отметил, если бы они были уверены, что удержат Юг, то не делали бы этого.

Обратите внимание! Украинские силы продолжают наносить удары по врагу на Юге, в Херсонской области. В частности, спецназовцы ГУР МО батальона "Шаман" уничтожили на оккупированной территории одно из вражеских подразделений "ракетных войск специального назначения".

Ситуация на Южном направлении