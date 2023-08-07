Так, наши защитники ударили по двум ключевым автомобильным мостам. Они раскинулись вблизи критически важных русских наземных линий и соединяли между собой Крым и часть оккупированной Херсонщины.

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ВСУ отрезают оккупантам путь

Собственно эти удары 6 августа заставили оккупантов перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Обратим внимание, что так называемый "председатель" оккупационной администрации Херсонщины Вадим Сальдо сообщил об атаке 12 ракетами моста через Генический пролив. Он соединяет Генический район с Арабатской стрелкой. И, мол, ПВО оккупантов перехватило 9 ракет. Как бы то ни было, мост получил серьезные повреждения и не пригоден к движению.

Кроме того, наши военные атаковали Чонгарский автомобильный мост, что на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь). Он получил повреждения с обеих сторон. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов сказал, что по мосту запустили две ракеты. Мол, одна из них обошла ПВО и попала в сооружение.

В Институте по изучению войны, ссылаясь на оккупантов, сообщают о том, что оба удара по мостам совершали ракетами Storm Shadow. В то же время у составителей отчета нет подтверждений, что врагу удалось перехватить их.

У россиян будут проблемы с логистикой

Правда, пока рано говорить о том, каким будет масштаб. В Институте предполагают, что следует ожидать значительных перебоев в логистике и вероятности задержек и пробок на дорогах.

Более того, российские блокпосты вдоль трассы Т2202, к северо-западу от Крыма, во многих случаях достижимые для украинской артиллерии. И это тоже окажет негативное влияние на логистику врага.

Составители отчета считают, что россияне могут снизить риски быть обстрелянными в этом районе. Но для этого им придется двигаться по сельским дорогам к северо-востоку от Чаплинки. Таким образом, логистическая поддержка будет медленнее и сложнее.

ВСУ создают условия для решающих операций

Украинские удары по мостам на критически важных российских направлениях – часть украинской кампании по перекрытию, направленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций,

– отмечают в Институте.

Так, российский военкор, связанный с ЧВК "Вагнера", утверждает, что ВСУ повторяют сценарий с освобождением Херсона. Наши защитники методически пытаются отрезать российскую группировку на Юге, а также нарушают ее логистику. С учетом успешности тогдашнего контрнаступления, оккупант опасается, что ситуация повторится.

Напоследок в Институте заметили, что удары по восточным пунктам пропуска, вероятно, нарушат транспортировку российского персонала, материальных средств и техники на неопределенное время. Все это оккупанты перегоняли из Крыма на критически важные оборонные операции на западе Запорожской области и в приграничные зоны между Запорожской и Донецкой.