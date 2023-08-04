При втраті позицій на одному із напрямків окупанти зазнають поразки, тому змушують наших воїнів маневрувати силами та засобами. Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Херсонський напрямок

Окупанти стягують на Таврійський напрямок 150 тисяч військових. Однак успішне просування українських бійців на Херсонському та Запорізькому напрямках триває.

Ми проводимо активні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Херсонському – більш стабільна ситуація, всі працюють від оборони, тому що є річка Дніпро. Там ми маємо деякий успіх,

– сказав полковник СБУ.

Поблизу Антонівського мосту Сили оборони героїчно б'ються з ворогом. Напрямок не стратегічний, але його можна розвивати.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку тривають активні бойові дії.



Окупанти стягують війська на Таврійський напрямок, бо бояться прориву Сил оборони: дивіться відео

"Ворог розуміє, що цей напрямок для нас є стратегічним, для нього відповідно теж є стратегічним напрямком. Прорив (ЗСУ – 24 Канал) на цьому напрямку поставив ворога перед питанням поразки в короткій перспективі", – зауважив Костенко.

Саме тому ворог стягує туди великі резерви, аби українські воїни не змогли прорвати лінію оборони.

Росіяни змушують ЗСУ маневрувати силами й засобами

Окупанти намагаються наступати на різних ділянках, щоб Сили оборони перекинули резерви на інші напрямки й не давили на росіян на Запорізькому.

Сіверський, Куп'янський, Бахмутський напрямки, Авдіївка та Мар'їнка. Тут ворог намагається нас бити, щоб ми перейшли до оборонної операції й забирали резерви із Запорізького напрямку. Для того, щоб перекинули їх на Луганський напрямок,

– додав Роман Костенко.

Ворог проводить широкомасштабну оборонну операцію з елементами наступу, аби змусити ЗСУ маневрувати силами та засобами й зменшити тиск на Мелітопольському напрямку.

Попри це Сили оборони ще не залучили більшу частину резервів у боях.

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