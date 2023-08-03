ЗСУ змінили тактику

У статті зауважили, що українці вирішили змінити тактику, зосередивши основні зусилля на виснаженні загарбників артилерією та дальнобійними ракетами, замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем ворога.

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Крім того, ЗСУ поступово нарощують свої сили на Півдні, де друга хвиля військових, які готувались на Заході, починає проводити атаки, щоб пробити оборонні позиції росіян.

Разом з тим видання зазначає, що перші результати нового наступу були неоднозначними, вони ще не досягли масштабів успіху, як от під час наступу на Херсоні та Харківщині минулої осені, попри те, що ЗСУ уже відвоювали кілька сіл.

Контрнаступ не провалився

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій, заявив, що "сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені".

Видання зазначає, що західні партнери України занепокоєнні тим, що повернення ЗСУ до старої тактики потребує швидкого витрачання боєприпасів. Припускають, що це може зіграти на руку диктатору Путіну, який може поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Також низка аналітиків сумнівається в тому, що друга хвиля українського контрнаступу дозволить прорвати російську оборону.

Росіяни уже відчувають проблеми

Джан Лука Каповін і Олександр Стронелл – представники британської розвідувальної компанії Janes, заявили, що стратегія атаки невеликих підрозділів "дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та мінімальних територіальних здобутків" для України.

Інші аналітики впевнені в тому, що Україна зможе повернутись до масових атак, тоді як зараз найголовніше пробити російську оборону, оскільки наступати зажди важче, аніж оборонятись.

Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової атакувальної тактики. І ми це побачимо, коли українці пройдуть через першу, другу і третю лінію оборони,

— сказав Філіп М. Брідлав.

Крім того, ЗСУ почали нарощувати свої сили минулого тижня, коли війська почали розчищати шляхи через російські оборонні споруди та почали виснажувати ворога та його артилерію.

Із посиланням на джерела видання пише, що російська армія вже виснажена, загарбники відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням.