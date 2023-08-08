Вооруженные Силы Украины продолжают давление на этом направлении – россияне несут значительные потери. Однако оккупанты постоянно опрокидывают личный состав на этот участок фронта.

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Россияне теряют технику и солдат

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в течение суток артиллеристы выполнили 1506 боевых задач, в ходе которых потери врага составили 256 человек. В частности, 94 оккупанта погибли, а 162 были ранены.

Также Вооруженные Силы Украины уничтожили 18 единиц военной техники. В этот список входят:

3 ББМ,

8 артиллерийских систем и минометов,

1 вертолет Ка-52 "Аллигатор",

1 БпЛА,

4 единицы автомобильной техники

1 радиолокационная станция "Ястреб АВ".

Также Тарнавский сообщил, что ВСУ успешно уничтожили 8 складов боеприпасов российских сил.

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