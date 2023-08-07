Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте.
Важно ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровке: изменения карты фронта за неделю
Удары по мостам
Свитан отметил, что после ударов по Чонгарскому и Геническому мостам становится понятным замысел ВСУ. Наши войска будут брать херсонско-запорожскую группировку врага в большие "клещи". Параллельно с тем проходит определенная работа возле Роботиного на Запорожье.
Удары по мостам из Крыма / Скриншот Deep State Map
Это означает, что ВСУ будут двигаться к Азовскому побережью восточнее Токмака и Мелитополя. Поэтому с той стороны сухопутный коридор в Крым будет перерезан. Остается только выход через Армянск. Здесь тяжело работать дальнобойным оружием, очевидно, что движение сюда начнется после форсирования Днепра.
Контратаки ВСУ на Луганском фронте
На Купянско-Лиманском направлении у россиян больше сил, чем у наших военных. Однако ВСУ удается контратаковать и деоккупировать определенные территории. То есть наши войска фактически заставляют россиян атаковать на выгодных для нас позициях, где работает наша артиллерия.
Контратаки ВСУ на Луганщине / Скриншот Deep State Map
Потом уже фактически "на плечах" у оккупантов ВСУ продвигаются и имеют возможность деоккупировать территории. Это и есть активная оборона. Так все на Луганском фронте и происходит. Так ВСУ удается улучшать свои позиции на Купянско-Лиманском направлении.
Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео
План "Ковёр" в Москве
Летчик-инструктор также отметил, что таков план "Ковёр", который был применен в московском аэропорту "Внуково". Его применяют тогда, когда существует вероятность удара по аэродрому или когда в воздушном пространстве появляется неизвестный летательный объект.
В этом случае аэродром фактически закрывают, оттуда никого не выпускают. Те самолеты, которые должны были совершить посадку здесь, отправляют на другие площадки. На самом деле, ничего экстраординарного в этом нет. Это стандартные протокольные меры безопасности.
"Хлопок" на мостах на Юге: последние новости
- В воскресенье 6 августа на оккупированной территории Юга Украины "устали" 2 моста. ВСУ нанесли удары по автомобильным путям Чонгарского и Генического мостов.
- В сети уже продемонстрировали фото того, как "устал" Чонгарский мост. На фотографиях видны дыры на дороге.
- Министерство обороны Украины тонко отреагировало на взрывы на мостах из Крыма. Там отметили, что россияне искали Storm Shadow на украинских аэродромах, а обнаружили на мостах на оккупированных территориях.