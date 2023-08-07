Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте.

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Удары по мостам

Свитан отметил, что после ударов по Чонгарскому и Геническому мостам становится понятным замысел ВСУ. Наши войска будут брать херсонско-запорожскую группировку врага в большие "клещи". Параллельно с тем проходит определенная работа возле Роботиного на Запорожье.



Удары по мостам из Крыма / Скриншот Deep State Map

Это означает, что ВСУ будут двигаться к Азовскому побережью восточнее Токмака и Мелитополя. Поэтому с той стороны сухопутный коридор в Крым будет перерезан. Остается только выход через Армянск. Здесь тяжело работать дальнобойным оружием, очевидно, что движение сюда начнется после форсирования Днепра.

Контратаки ВСУ на Луганском фронте

На Купянско-Лиманском направлении у россиян больше сил, чем у наших военных. Однако ВСУ удается контратаковать и деоккупировать определенные территории. То есть наши войска фактически заставляют россиян атаковать на выгодных для нас позициях, где работает наша артиллерия.



Контратаки ВСУ на Луганщине / Скриншот Deep State Map

Потом уже фактически "на плечах" у оккупантов ВСУ продвигаются и имеют возможность деоккупировать территории. Это и есть активная оборона. Так все на Луганском фронте и происходит. Так ВСУ удается улучшать свои позиции на Купянско-Лиманском направлении.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

План "Ковёр" в Москве

Летчик-инструктор также отметил, что таков план "Ковёр", который был применен в московском аэропорту "Внуково". Его применяют тогда, когда существует вероятность удара по аэродрому или когда в воздушном пространстве появляется неизвестный летательный объект.

В этом случае аэродром фактически закрывают, оттуда никого не выпускают. Те самолеты, которые должны были совершить посадку здесь, отправляют на другие площадки. На самом деле, ничего экстраординарного в этом нет. Это стандартные протокольные меры безопасности.

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