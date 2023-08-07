В ведомстве посвятили атакам по Чонгарскому и Геническому мосту лаконичный пост. В нем нашлось место и британским ракетам Storm Shadow, и иранским дронам-камикадзе "Шахед".
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Оккупанты нашли Storm Shadow
Прятки. Минувшей ночью десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow. Но только сегодня в Чонгаре и под Геническом русские наконец-то их нашли,
– говорят в Минобороны.
Собственно, во время массированной ракетной и дроновой атаки оккупанты пытались уничтожить аэродром в Константинове. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, там базируются наши истребители Су-24М. Последние прошли модификации, чтобы под своими крыльями нести ракеты Storm Shadow.
Взрывы на Чонгарском и Геническом мостах: что известно
- Около 16:00 6 августа стало известно о "хлопке" на Чонгарском мосту. Гауляйтер Владимир Сальдо тогда заявил, что ВСУ якобы ударили по объекту ракетами Storm Shadow. Теперь его украшают еще не менее трех пробоин.
- На кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть, что было не одно попадание. А еще внимание привлекает тот факт, что под мостом оккупанты прячут технику и боеприпасы.
- Вскоре российские телеграм-каналы писали о том, что прозвучали взрывы близ Геническа через пролив Тонка. Владимир Сальдо пожаловался на атаку моста между Геническом и Арабатской стрелкой.
- Коллаборант заявил, что наши военные выпустили по мосту 12 ракет. Якобы 9 из них удалось сбить ПВО. А еще он уверял, что мост получил незначительные повреждения. В то же время известно, что перебит еще и газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ.
- Заметим, что вечером СтатКом ВСУ подтвердил удары по Чонгару и Геническу. По словам защитников, объекты врага поразили в 15:00. Главная цель этих атак – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.