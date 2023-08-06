Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту между Геническим и Арабатской стрелкой. Впоследствии в ВСУ подтвердили попадание по мосту.

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Что известно о "хлопке" возле Геническа

По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, 9 из которых якобы сбили ПВО оккупантов.

Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, который проходил рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения,

– заявил Сальдо.

Он уверяет, что важного военного значения этот мост якобы не имеет, а повреждения, мол, невелики.

Впоследствии у сети появилось фото этих "незначительных" повреждений. Очевидно, у кого-то искажено чувство реальности.

Повреждение моста через Тонкий пролив: фото

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "каре небесной" в районе одного из мостов возле Геническа. Он добавил, что "газопровод немного устал", при этом гражданское население не задело, а оккупанты получили ранения.

Где расположен мост через Тонкий пролив: смотрите на карте

Справка. Генический пролив или Тонкий пролив – пролив между северным концом Арабатской стрелки и материком. Она соединяет Азовское море с заливом озера Сиваш.

В ВСУ добавили, что главной целью удара по мосту было перерезать автомобильное железнодорожное сообщение с Крымом".