Об этом рассказал украинский блогер и активист Сергей Стерненко. Также он показал фото поврежденного моста.

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Чонгарский мост поврежден

Стерненко около 16:00 6 августа сообщил, что захватчики временно закрыли пункт пропуска КПП "Чонгар".

Чонгарский автомобильный мост устал,

– написал позже активист, распространив соответствующие фотографии.



Чонгарский мост поврежден / Фото со страницы Сергея Стерненко

На фотографиях видны пробоины на переправе. Интересно, что так называемая "власть" временно оккупированного Крыма также обнародовала эти фото.



На переправе появились пробоины / Фото со страницы Сергея Стерненко

Путинский приспешник Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ якобы обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow.

"По данным Сальдо, на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, опорные конструкции не повреждены", – сообщили в российских СМИ.



Оккупанты заявляют об ударе Storm Shadow / Фото росСМИ

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Чонгар был буферной зоной

В 2014 году россияне установили возле Чонгара блокпост и заминировали поля вокруг села. В конце концов, там появился КПВВ, через который можно было въехать с территории Украины во временно оккупированный Крым.

Россияне оккупировали Чонгар 24 февраля 2022 года. Через мосты захватчики перебрасывают свою военную технику на материковую Украину.

Стоит отметить, что в Чонгаре есть несколько мостов:

железнодорожный мост и дамба через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой;

автомобильный мост на европейской автодороге Е105, берущей свое начало в норвежском Киркенесе и заканчивающейся в Ялте.

Где расположен Чонгар: показываем на карте