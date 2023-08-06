На Чонгарскому мосту в очередной раз случился "хлопок". Российские СМИ начали жаловаться на взрывы в воскресенье, 6 августа, передает 24 Канал.

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Подробности взрывов в Чонгаре и Геническе

По предварительной информации, в районе Чонгара могло быть 3–4 прилета. Медиа страны-агрессора распространили кадры с места происшествия. Также громко было в районе Геническа. Предварительно, "хлопок" мог посетить мосты, соединяющие Арабатскую стрелку с материковой частью.

На одном из видео, снятом во временно оккупированном Геническе, можно увидеть мощное пламя после хлопка. Осторожно, может присутствовать ненормативная лексика на русском!

Последствия "хлопка" на мосту возле Геническа: видео

Еще кадры взрывов на ВОТ: видео из соцсетей

Что говорит Украина

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме намекнул на отсутствие погибших и раненых среди гражданского населения.

Гражданское население не задело. Чего нельзя сказать об оккупантах.

Ждем новых автобусов с грузом "300" в госпиталях Приазовья,

– написал он.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук написал в своем блоге, что прилеты также были и в самом Геническом районе. По его словам, мост на Арабатской стрелке тоже поврежден.

Не обошел вниманием этот инцидент и мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также подтвердил информацию, что "хлопок" посетил Чонгарский мост и район переправы, ведущей на Арабатскую стрелку из временно оккупированного Геническа.

Кажется, "хорошие русские", направляющиеся на отдых в оккупированный Крым и обратно, почувствуют всю "радость", которую принесла их страна на нашу землю. Реальность на ВОТ – совсем не то, что им показывают по телевизору,

– написал городской голова в соцсетях.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ еще официально не комментировал "хлопок" на временно оккупированных россиянами территориях.

Что говорят оккупанты и коллаборанты

Одиозный гауляйтер Владимир Сальдо подтвердил "хлопок" на мосту возле Геническа. Коллаборант бездоказательно заявил о якобы 12 ракетах Storm Shadow, 9 из которых сбила российская ПВО. Оккупанты временно перекрыли эту переправу через пролив Тонкий. Рядом с ним горит трава.

Также он сообщил о пробитом газопроводе из Стрелковского месторождения в Геническ, проходящем рядом с этой переправой. По словам кремлевского прихвостня, один человек мог получить ранения.

Гауляйтер Сергей Аксенов подтвердил взрывы на Чонгарском мосту и тоже похвастался якобы успешной работой ПВО оккупантов. По его словам, якобы произошло только одно попадание, в результате которого автомобильная переправа получила повреждение. Представитель так называемой оккупационной администрации Крыма заявил об отсутствии жертв.

Информацию о взрывах на Чонгарском мосту также подтвердил коллаборант Владимир Рогов. Он сказал, что сейчас КПП "Чонгар" (Джанкой – Геническ) временно закрыт.



Где могли прогреметь взрывы 6 августа на ВОТ/ Карта из соцсетей

Последствия "хлопков" в районе Чонгара и Геническа: Фото из соцсетей

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