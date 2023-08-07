У відомстві присвятили атакам по Чонгарському та Генічеському мосту лаконічний пост. У ньому знайшлося місце і британським ракетам Storm Shadow, і іранським дронам-камікадзе "Шахед".
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Окупанти знайшли Storm Shadow
Хованки. Минулої ночі десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow. Але лише сьогодні в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли,
– кажуть у Міноборони.
Власне, під час масованої ракетної та дронової атаки окупанти намагалися знищити аеродром у Костянтинові. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, там базуються наші винищувачі Су-24М. Останні пройшли модифікації, щоб під своїми крилами нести ракети Storm Shadow.
Вибухи на Чонгарському та Генічеському мостах: що відомо
- Близько 16:00 6 серпня стало відомо про "бавовну" на Чонгарському мосту. Гауляйтер Володимир Сальдо тоді заявив, що ЗСУ буцімто вдарили по об'єкту ракетами Storm Shadow. Тепер його прикрашають ще щонайменше три пробоїни.
- На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити, що було не одне влучання. А ще увагу привертає той факт, що під мостом окупанти ховають техніку та боєприпаси.
- Невдовзі російські телеграм-канали писали про те, що пролунали вибухи поблизу Генічеська через протоку Тонку. Володимир Сальдо побідкався на атаку моста між Генічеськом і Арабатською стрілкою.
- Колаборант заявив, що наші військові випустили по мосту 12 ракет. Буцімто 9 з них вдалося збити ППО. А ще він запевняв, що міст зазнав незначних пошкоджень. Водночас відомо, що перебитий ще й газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ.
- Зауважимо, що ввечері СтатКом ЗСУ підтвердив удари по Чонгару та Генічеську. За словами захисників, об'єкти ворога вони уразили о 15:00. Головна мета цих атак – перерізати автомобільне та залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.