ЗСУ уразили 2 ключових сполучення окупантів: Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Дивіться також У ЗСУ підтвердили влучання по 2 мостах на Херсонщині: Чонгарському та Генічеському

Атаку підтвердили в ЗСУ

Ввечері у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що мости в Чонгарі та Генічеську атакувала Україна. Захисники навіть уточнили, що вразили об'єкти о 15:00.

Головна мета – перерізати автомобільне та залізничне сполучення із Кримом,

– уточнили в СтратКомі.

Що відомо про ураження на Чонгарському мосту

Орієнтовно о 16:00 стало відомо про те, що сталась "бавовна" на Чонгарському мосту. Гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ буцімто атакували ракетами Storm Shadow, внаслідок чого на мосту утворилися 3 пробоїни.

Гауляйтер Сергій Аксьонов підтвердив вибухи на Чонгарському мосту і теж похизувався нібито успішною роботою ППО окупантів. Проте, за його словами, буцімто сталося лише одне влучання, внаслідок якого автомобільна переправа отримала пошкодження.

Інформацію про вибухи на Чонгарському мосту також підтвердив колаборант Володимир Рогов. Також окупантами довелося закрити проїзд через міст, як і саме КПП "Чонгар" (Джанкой – Генічеськ).

На фото видно, що влучання не одне. Також цікаво, що на кадрах можна помітити не лише пошкодження Чонгарського мосту, а й техніку та боєприпаси, які окупанти, вочевидь, ховають під ним.

Наслідки влучання у Чонгарський міст: фото

Міст через Генічеську протоку також "приліг"

Трішки згодом російські телеграм-канали повідомили про те, що трапились вибухи на мосту біля Генічеська через протоку Тонку. Невдовзі гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо теж заявив про атаку на міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою.

За словами колаборанта, Сили оборони України випустили по мосту 12 ракет, 9 з яких нібито збили ППО окупантів. Він запевнив, що пошкодження мосту буцімто невеликі, проте перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

Згодом у мережі з'явилося фото цих "незначних" пошкоджень. Вони ще більші, ніж на Чонгарському мості.

Наслідки влучання по мосту в Генічеську: фото

Окупант заявив, що важливого військового значення цей міст буцімто не має. Однак Україна розуміє, що будь-які автомобільні шляхи з окупованого Криму – логістичні артерії, якими російські загарбники перекидають техніку на материкову частину України.