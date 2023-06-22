Чонгарський міст, на якому сталася "бавовна", розташований біля окупованого села Чонгар в Херсонській області, пише 24 Канал. До повномасштабного вторгнення росіян село Чонгар було так званою буферною зоною між Україною і Росією, яка загарбала Крим.
Дивіться також Переправа стала решетом, бідкання окупантів: усе, що відомо про удар по Чонгарському мосту
Чонгар був буферною зоною
У 2014 році росіяни встановили біля Чонгара блокпост та замінували поля навколо села. Зрештою в Чонгарі з'явився КПВВ, через який можна було з території України в'їхати в окупований Крим.
Чонгар виявився окупований російськими силами з 24 лютого 2022 року. Через Чонгар росіяни, як було сказано вище, перекидають техніку з окупованого Криму.
Де розташований Чонгар: показуємо на карті
На Чонгарський міст завітала "бавовна": що відомо
- Вранці 22 червня російські пропагандисти повідомили про "бавовну" на Чонгарському мосту. Також окупанти заявили, що є прильоти по низці мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом.
- На Чонгарському мості "бавовна" пробила міст наскрізь у двох місцях. Також пошкоджене дорожнє покриття дублюючого мосту. Мовиться про старий міст через Сиваш, який розташований поруч із Чонгарським мостом.
Зверніть увагу Влучний удар по Чонгарському мосту: показуємо на карті, де він розташований
- Коментуючи "бавовну", у ЗСУ заявили, що попереджали окупантів про шторм. "Який це буде шторм, чи Storm Shadow, чи природний, це вже як піде", – сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
- Відомо, що російські пропагандисти вже заявили, що по мосту нібито вдарили ракетами Storm Shadow.
- В українській розвідці були більш лаконічні, коментуючи "бавовну" на Чонгарському мості. Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що "далі буде".
- Більш багатослівні окупанти. Зокрема, ставленик Кремля на окупованій Херсонщині Володимир Сальдо пригрозив, що Росія у відповідь завдасть ударів по Одеській області та Молдові.