Про це вже повідомили російські ЗМІ. Окупанти бідкаються і традиційно звинувачують в усьому ЗСУ, пише 24 Канал.

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Одразу 2 мости "прилягли відпочити"

Спершу було відомо про пошкодження Чонгарського мосту – його добряче пробило.

Снаряд пробив міст наскрізь у двох місцях. Також пошкоджене дорожнє покриття дублюючого мосту,

– заявляють пропагандисти.

Йдеться про старий міст через Сиваш, розташований поруч із Чонгарським мостом.

Пропагандист показує другий пошкоджений міст / Скриншот

Яке значення ці мости мають для ворога

Тимчасово окупований Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна в районі Джанкоя через Чонгар.

Власне, дорога через Чонгар – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Що відомо про "бавовну" на Чонгарському мосту