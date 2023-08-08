Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий розповів 24 Каналу, що захисники негайно реагують на всі спроби росіян виправити свою ситуацію з озброєнням.
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"Ворог намагається компенсувати [втрати в техніці]. Вони почали потужніше використовувати дрони-камікадзе, загалом безпілотну авіацію, радіоелектронну боротьбу. Тому ми намагаємось негайно на це відповідати", – зазначив Череватий.
Ворог намагається замінити втрачену техніку: дивіться відео
Росіяни використовують списану техніку
Якщо на початку повномасштабної війни було багато БМП-3 – найновішої бойової машини піхоти окупантів, то тепер здебільшого БМП-2 або навіть БМП-1, яку вони зняли з озброєння.
Схожа ситуація з бронетранспортерами. До великої війни росіяни хизувалися своїм найновішим БТР-82, де замість кулемета вже встановлена автоматична гармата за прикладом БМП. Однак тепер на полі бою старіші моделі – БТР-80 і навіть БТР-70.
Дедалі менше трапляються нові моделі танків Т-90 та Т-80. Тепер ЗСУ часто бачать базовий танк Т-72 ранніх модифікацій.
Росіяни втрачають техніку: останні новини
- За добу 7 серпня ЗСУ ліквідували 10 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 4 безпілотники, а також автомобільну та спеціальну техніку.
- Крім того, у районі Роботиного російські військові втратили черговий дорогоцінний вертоліт Ка-52. Його збили українські захисники з 47 бригади за допомогою ПЗРК.
- Російський десантний корабель "Оленегорський горняк", який зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки, міг перевозити ворожу техніку в окупований Крим. Але тепер не зможе.