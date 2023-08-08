Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, для прориву ЗСУ знищують артилерійські системи ворога.
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"Зверніть увагу на те, що ми знищуємо артилерійські системи. Вони серйозно дошкуляють і є певним чинником стійкості російської оборони. Але можемо її прорвати, ми над цим працюємо", – зазначив Грабський.
Українські захисники знищують артилерію росіян, щоб ослабити їхню оборону: дивіться відео
Натепер важко визначити, який напрямок перспективний. Крім Запорізького, можуть бути також інші, які ще не видно.
А що на Сході
Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину. Там ворог зосередив 100-тисячне угруповання і штурмує наші позиції.
Завдання-максимум росіян на цьому напрямку – взяти Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.
Ситуація на фронті: останні новини
- Протягом минулого тижня відбулись доволі неочікувані зміни на карті бойових дій. Там, де українські війська постійно просувалися, було таке собі "затишшя", але натомість наші військові мали успіхи на несподіваних напрямках.
- Сили оборони відтіснили окупантів зі східної околиці Вугледара. Цей напрямок був одним з ключових під час наступальної кампанії росіян взимку – на початку весни 2023 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ситуацію на фронті. Тривають важкі бої, але ініціатива на нашому боці.