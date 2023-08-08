Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, для прориву ЗСУ знищують артилерійські системи ворога.

До теми Пів мільйона відстріляних ворогом снарядів: що відбувається на різних напрямках

"Зверніть увагу на те, що ми знищуємо артилерійські системи. Вони серйозно дошкуляють і є певним чинником стійкості російської оборони. Але можемо її прорвати, ми над цим працюємо", – зазначив Грабський.

Українські захисники знищують артилерію росіян, щоб ослабити їхню оборону: дивіться відео

Натепер важко визначити, який напрямок перспективний. Крім Запорізького, можуть бути також інші, які ще не видно.

А що на Сході

Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину. Там ворог зосередив 100-тисячне угруповання і штурмує наші позиції.

Завдання-максимум росіян на цьому напрямку – взяти Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Ситуація на фронті: останні новини