Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, для прорыва ВСУ уничтожают артиллерийские системы врага.
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"Обратите внимание на то, что мы уничтожаем артиллерийские системы. Они серьезно донимают и являются определенным фактором устойчивости российской обороны. Но можем ее прорвать, мы над этим работаем", – отметил Грабский.
Украинские защитники уничтожают артиллерию россиян, чтобы ослабить их оборону: смотрите видео
Сейчас трудно определить, какое направление перспективное. Кроме Запорожского, могут быть и другие, которые еще не видны.
А что на Востоке
Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину. Там враг сосредоточил 100-тысячную группировку и штурмует наши позиции.
Задача-максимум россиян на этом направлении – взять Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.
Ситуация на фронте: последние новости
- На прошлой неделе произошли довольно неожиданные изменения на карте боевых действий. Там, где украинские войска постоянно продвигались, было некоторое "затишье", но наши военные имели успехи на неожиданных направлениях.
- Силы обороны оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал о ситуации на фронте. Идут тяжелые бои, но инициатива на нашей стороне.