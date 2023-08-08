Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, для прорыва ВСУ уничтожают артиллерийские системы врага.

К теме Пол миллиона отстрелянных врагом снарядов: что происходит на разных направлениях

"Обратите внимание на то, что мы уничтожаем артиллерийские системы. Они серьезно донимают и являются определенным фактором устойчивости российской обороны. Но можем ее прорвать, мы над этим работаем", – отметил Грабский.

Украинские защитники уничтожают артиллерию россиян, чтобы ослабить их оборону: смотрите видео

Сейчас трудно определить, какое направление перспективное. Кроме Запорожского, могут быть и другие, которые еще не видны.

А что на Востоке

Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину. Там враг сосредоточил 100-тысячную группировку и штурмует наши позиции.

Задача-максимум россиян на этом направлении – взять Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.

Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Ситуация на фронте: последние новости