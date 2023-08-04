Об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что у США есть разведывательные данные, свидетельствующие о попытках России расширить военное взаимодействие с Северной Кореей.

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Россия хотела купить снаряды

По имеющимся данным, Кремль пытался приобрести у КНДР партию снарядов. Их, конечно, Россия должна использовать в войне против Украины.

Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи (Северной Кореей – 24 Канал) артиллерийских снарядов России,

– сообщил Кирби.

Для чего Шойгу ездил в КНДР

Кирби прокомментировал последний визит Шойгу в КНДР. По его словам, российский министр обороны отправился в Пхеньян, чтобы убедить его продать России боеприпасы. Чтобы их Кремль мог использовать в войне, развязанной против Украины.

По словам представителя Белого дома, Москва и Пхеньян могут прямо нарушить целый ряд резолюций Совбеза ООН. Это они сделают, если заключат какие-либо соглашения по поставке оружия.

Кирби добавил, что США в дальнейшем будут прилагать усилия, чтобы выявлять и помешать покупке боеприпасов в КНДР или других государствах. В то же время, такой шаг со стороны Кремля демонстрирует отчаяние, в котором находится Путин. Ведь на российскую военную машину влияют санкции с Запада. Так что она без помощи Северной Кореи и Ирана не может справиться.

Обратим внимание, что после визита Шойгу в КНДР прибыл российский военный самолет. В СМИ выяснили, зачем он это сделал.

Предварительно говорится о том, что в Пхеньян прибыл Ил-62. Если учитывать тип самолета, то с помощью этого рейса вряд ли получали или доставляли основные системы вооружения.

Но аналитики считают, что Ким Чен Ин и Шойгу могли заключить соглашения. Они должны предусматривать поставки оружия КНДР в Россию. По данным СМИ, рейс мог быть связан с исполнением рекомендаций после визита делегации Шойгу. Или, вероятно, договоренностей, которых удалось достичь с диктатором из Северной Кореи.