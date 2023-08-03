Российские и северокорейские государственные СМИ не сообщали об этом рейсе. По данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, Ил-62М ВВС России с регистрационным номером RA-86559 вылетел из Москвы в Пхеньян 1 августа и прибыл после 8 часов утра по китайскому времени.

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Самолет мог осуществлять определенную форму передачи товаров или платежей

Анализ NK News спутниковых снимков Planet Labs показывает самолет, по внешнему виду и размерам совпадающий с Ил-62 перед терминалом международного аэропорта Пхеньяна в 11:28 утра 2 августа.



Траектория полета самолета Ил-62М ВВС России / Фото NK News



Похожий на российский самолет Ил-62М был припаркован перед терминалом аэропорта Пхеньяна / Фото NK News

В сообщении говорится о самолете для VIP-пассажиров, используемом для военных делегаций. Журналисты напоминают, что ранее этот самолет доставлял заместителя министра обороны России Александра Фомина и команду в Пхеньян для военных переговоров в июле 2019 года.

Учитывая тип самолета, этот рейс вряд ли предполагал получение или доставку основных систем вооружения. Однако NK News не исключает определенной формы передачи товаров или платежей.

Аналитики предположили, что Ким Чен Ын и Шойгу могли заключить соглашения по поставкам оружия КНДР в Россию. В материале говорится, что рейс может быть связан с выполнением рекомендаций по итогам визита делегации Шойгу и возможно договоренностей, достигнутых с Кимом.

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