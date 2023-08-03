Російські та північнокорейські державні ЗМІ не повідомляли про цей рейс. За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, Іл-62М ВПС Росії з реєстраційним номером RA-86559 вилетів з Москви в Пхеньян 1 серпня і прибув після 8 години ранку за китайським часом.

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Літак міг здійснювати певну форму передачі товарів або платежів

Аналіз NK News супутникових знімків Planet Labs показує літак, який за зовнішнім виглядом і розмірами збігається з Іл-62 перед терміналом міжнародного аеропорту Пхеньяна об 11:28 ранку 2 серпня.



Траєкторія польоту літака Іл-62М ВПС Росії / Фото NK News



Схожий на російський літак Іл-62М був припаркований перед терміналом аеропорту Пхеньяна / Фото NK News

У повідомленні йдеться про літак для VIP-пасажирів, який використовується для військових делегацій. Журналісти нагадують, що раніше цей літак доставляв заступника міністра оборони Росії Александра Фоміна та команду до Пхеньяна для військових переговорів у липні 2019 року.

Враховуючи тип літака, цей рейс навряд чи передбачав отримання або доставку основних систем озброєння. Однак NK News не виключає певну форму передачі товарів або платежів.

Аналітики припустили, що Кім Чен Ин і Шойгу могли укласти угоди щодо поставок зброї КНДР до Росії. У матеріалі йдеться, що рейс може бути пов'язаний із виконанням рекомендацій за підсумками візиту делегації Шойгу і, можливо, домовленостей, досягнутих із Кімом.

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