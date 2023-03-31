30 березня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія хоче домовитись постачання боєприпасів з Північною Кореєю.

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Північна Корея навряд відмовиться

За словами Кірбі, Росія хоче отримати більше боєприпасів від КНДР, щоб посилити військові дії в Україні. Найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле своє продовольство.

Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї,

– сказав він.

Північна Корея може таємно постачати боєприпаси до Росії