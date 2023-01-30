Про це Столтенберг повідомив під час візиту до Сеула, інформує 24 Канал. До речі, що водночас Москва і Пхеньян заперечували ці твердження.

Зверніть увагу КНДР вважає "неетичним" постачання Україні танків після звинувачень у підтримці "Вагнера"

Північна Корея допомагає Росії ракетами

Столтенберг заявив, що НАТО стало відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні проти України. Зокрема, вона допомагає ракетами й снарядами.

І це лише підкреслює, як усе взаємопов’язано,

– наголосив генсек НАТО.

Столтенберг сподівається на розширення співпраці із Сеулом у таких сферах як кібербезпека, новітні технології та контроль за розповсюдженням зброї.

У Держдепі США переконані, що Північна Корея постачала Росії зброю

Нещодавно у Держдепі США заявляли, що Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави. На такий крок Кремль був змушений піти через санкції, накладені Заходом.

Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що наприкінці 2022 року США опублікували відомості про те, що КНДР надає Росії допомогу у сфері безпеки. Передовсім мовиться про передачу озброєння ПВК "Вагнера".

Згодом сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – повідомила, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США.