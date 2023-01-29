Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, засудила обіцянку США передати Україні бойові танки, заявивши, що Вашингтон "ще більше перейшов червону лінію".

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КНДР обіцяє разом з Росією протистояти США

Вона підкреслила, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США.

Я висловлюю серйозну стурбованість щодо ескалації воєнної ситуації з боку США, через надання Україні військової техніки для наземного наступу,

– сказав Кім Йо Чен.

Сполучені Штати та західні країни "не мають ані права, ані виправдання для наклепу на використання суверенними державами права на самооборону", йдеться у заяві.

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