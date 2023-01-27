Загалом це будуть два статуси для ПВК "Вагнера", які доповнюватимуть одне одного. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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США визнали ПВК "Вагнера" злочинною організацією

Зараз проти ПВК "Вагнера", сумісних компаній та підприємств, а також пов'язаних осіб вводяться санкції. У такий спосіб США прагнуть максимально обмежити економічний потенціал злочинної організації.

"Фактично, наступним кроком буде визнання їх терористами, щоб почати заарештовувати", – зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Вагнерівці мають щупальця по всьому світу

Сьогодні ПВК "Вагнера" є великою міжнародною кримінальною організацією, але починалося все з маленьких загонів. Вагнерівців відправляли виконувати завдання по всьому світу, так вони й здобули різноманітні контакти.

Краєв прокоментував визнання ПВК "Вагнера" злочинною організацією: дивіться відео

Мовиться про співпрацю не лише з Сирією та Центральноафриканською Республікою, де вони безпосередньо діяли. Вагнерівці мають контакти й у Південно-східній Азії, на Далекому Сході, у Північній Кореї та Латинській Америці. Насамперед у Венесуелі, де вони врятували режим Ніколаса Мадуро від повалення демократичною опозицією.

У ПВК "Вагнера" є величезні щупальця по всьому світу. Саме тому цей статус міжнародного кримінального синдикату дозволить суттєво зменшити не лише ресурсно-економічну базу, а й ті контакти, які ПВК "Вагнера" має по всьому світу,

– розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

За його словами, тепер будь-яка компанія, що залучена до цієї системи може потрапити під санкції Сполучених Штатів. Тож співпраця з цією злочинною організацією наразі є досить ризикованою.

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США серйозно взялися за вагнерівців

Краєв зауважив, що у Сполучених Штатах поки не має бачення того, в якому вигляді має існувати Росія. Утім, США вже починають протистояння проти російських злочинних структур.

Так, у Сполучених Штатів з'явилася рішучість діяти і їм потрібно це робити, бо є Китай, який постійно працює над тим, щоб послабити американський вплив.

"Тому американці дійсно будуть діяти. Якщо для цього буде треба запроваджувати такі ж жорсткі закони та санкції як це було у 40 – 50-х роках, то вони будуть це робити", – підкреслив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".