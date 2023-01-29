Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, Ким Йо Чжон, осудила обещание США передать Украине боевые танки, заявив, что Вашингтон "еще больше перешел красную линию".

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КНДР обещает вместе с Россией противостоять США

Она подчеркнула, что КНДР "будет стоять в одном окопе" с Россией против США.

Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу эскалации военной ситуации со стороны США, из-за предоставления Украине военной техники для наземного наступления,

– сказал Ким Йо Чен.

Соединенные Штаты и западные страны "не имеют ни права, ни оправдания для клеветы на использование суверенными государствами права на самооборону", говорится в заявлении.

КНДР дает оружие вагнеровцам