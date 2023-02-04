Південнокорейське видання Daily NK, що спеціалізується на КНДР, інформує, що уряд Північної Кореї нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправки на захоплені росіянами території сходу України.

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КНДР відправить на Донбас до 500 чоловіків

Видання Daily NK пише, що військові та поліцейські з Північної Кореї мають брати участь у "відновлювальних роботах" на окупованих територіях Донбасу.

Джерело Daily NK у Росії повідомило, що 20 січня КНДР видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міноборони, і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення.

З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими або громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що КНДР планує відправити на окуповану територію України 300 – 500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.

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