Південнокорейське видання Daily NK, що спеціалізується на КНДР, інформує, що уряд Північної Кореї нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправки на захоплені росіянами території сходу України.
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КНДР відправить на Донбас до 500 чоловіків
Видання Daily NK пише, що військові та поліцейські з Північної Кореї мають брати участь у "відновлювальних роботах" на окупованих територіях Донбасу.
Джерело Daily NK у Росії повідомило, що 20 січня КНДР видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міноборони, і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення.
З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими або громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України,
– йдеться у матеріалі.
Журналісти зазначають, що КНДР планує відправити на окуповану територію України 300 – 500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.
КНДР постачає Росії зброю
- Через санкції, накладені Заходом, Росія вимушено отримує зброю від КНДР. Нещодавно відповідну інформацію підтвердили в Держдепі США.
- Передовсім Північна Корея передавала озброєння ПВК "Вагнера". У Мінфіні США оприлюднили супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж підтвердив, що Північна Корея підтримує Росію у війні проти України. НАТО стало відомо, що Північна Корея допомагає Росії ракетами й снарядами.
- Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон підкреслила, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США. Також вона засудила рішення США передати Україні танки "Абрамс".