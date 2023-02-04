Южнокорейское издание Daily NK, специализирующееся на КНДР, информирует, что правительство Северной Кореи недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные россиянами территории востока Украины.
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КНДР отправит на Донбасс до 500 мужчин
Издание Daily NK пишет, что военные и полицейские из Северной Кореи должны участвовать в "восстановительных работах" на оккупированных территориях Донбасса.
Источник Daily NK в России сообщил, что 20 января КНДР издала приказ нескольким торговым компаниям, включая Cholhyon Construction, аффилированную по минобороны, и Kumrung Construction, связанную с Генеральным бюро 7 Министерства социального обеспечения.
Учитывая, что все торговые компании, получившие приказ, связанные с военными или общественными службами безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, к востоку Украины,
– говорится в материале.
Журналисты отмечают, что КНДР планирует отправить на оккупированную территорию Украины 300 – 500 мужчин от 19 до 27 лет. Они должны прибыть на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в конце февраля или начале марта 2023 года.
КНДР поставляет России оружие
- Из-за санкций, наложенных Западом, Россия вынужденно получает оружие от КНДР. Недавно подходящую информацию подтвердили в Госдепе США.
- Прежде Северная Корея передавала вооружение ЧВК "Вагнера". В Минфине США обнародовали спутниковый снимок, показывающий, что Северная Корея снабжает оружие России.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже подтвердил, что Северная Корея поддерживает Россию в войне против Украины. НАТО стало известно, что Северная Корея помогает России ракетами и снарядами.
- Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, Ким Йо Чжон подчеркнула, что КНДР будет "стоять в одном окопе" с Россией против США. Также она осудила решение США передать Украине танки "Абрамс".