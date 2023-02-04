Южнокорейское издание Daily NK, специализирующееся на КНДР, информирует, что правительство Северной Кореи недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные россиянами территории востока Украины.

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КНДР отправит на Донбасс до 500 мужчин

Издание Daily NK пишет, что военные и полицейские из Северной Кореи должны участвовать в "восстановительных работах" на оккупированных территориях Донбасса.

Источник Daily NK в России сообщил, что 20 января КНДР издала приказ нескольким торговым компаниям, включая Cholhyon Construction, аффилированную по минобороны, и Kumrung Construction, связанную с Генеральным бюро 7 Министерства социального обеспечения.

Учитывая, что все торговые компании, получившие приказ, связанные с военными или общественными службами безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, к востоку Украины,

– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что КНДР планирует отправить на оккупированную территорию Украины 300 – 500 мужчин от 19 до 27 лет. Они должны прибыть на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в конце февраля или начале марта 2023 года.

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