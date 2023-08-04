Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що у США є розвідувальні дані, які свідчать про потуги Росії розширити військову взаємодію з Північною Кореєю.

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Росія хотіла купити снаряди

За наявними даними, Кремль пробував придбати у КНДР партію снарядів. Їх, ясна річ, Росія мала б використати у війні проти України.

Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі (Північною Кореєю – 24 Канал) артилерійських снарядів Росії,

– повідомив Кірбі.

Для чого Шойгу їздив до КНДР

Кірбі прокоментував останній візит Шойгу до КНДР. За його словами, російський міністр оборони вирушив до Пхеньяна, щоб переконати його продати Росії боєприпаси. Щоб їх Кремль міг використовувати у війні, розв'язаній проти України.

За словами представника Білого дому, Москва та Пхеньян можуть прямо порушити цілу низку резолюцій Радбезу ООН. Це вони зроблять, якщо укладуть будь-які угоди щодо постачання зброї.

Кірбі додав, що США надалі докладатимуть зусиль, щоб виявляти та завадити покупці боєприпасів у КНДР або інших держав. Водночас такий крок з боку Кремля демонструє відчай, в якому перебуває Путін. Адже на російську військову машину таки впливають санкції з Заходу. Тож вона без допомоги Північної Кореї та Ірану не може впоратися.

Звернімо увагу, що після візиту Шойгу до КНДР прибув російський військовий літак. У ЗМІ з'ясували, для чого він це зробив.

Попередньо мовиться про те, що до Пхеньяна прибув Іл-62. Якщо враховувати тип літака, то з допомогою цього рейса навряд чи отримували або доставляли основні системи озброєння.

Але аналітики вважають, що Кім Чен Ин та Шойгу таки могли укласти угоди. Вони мали б передбачити постачання зброї КНДР до Росії. За даними ЗМІ, рейс міг бути пов'язаний з виконанням рекомендацій після візиту делегації Шойгу. Або ж, ймовірно, домовленостей, яких вдалося досягнути з диктатором з Північної Кореї.