Тепер же Москва "повертає" ці ракети. Мовиться про ракети Х-55. Їх за угодою 1999 року, Україна віддала 575 одиниць. Журналісти знайшли докази того, що ці ракети росіяни застосовують для ударів по Україні.

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Ялта і 575 український ракет в обмін на газ

У листопаді 1999 року уряд України підписав з Кремлем угоду в Ялті. У ній йшлося про те, що Україна віддає Росії вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55 та обладнання для літаків. За це Москва "списала газовий борг" на суму 275 мільйонів гривень. Саме на таку суму оцінили передану українську зброю.

З боку України цю угоду підписував прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко, а в Росії до влади якраз прийшов Владімір Путін. Пустовойтенко відмовився від будь-яких коментарів щодо цього. Відмовилися коментувати цю угоду і глава МЗС тих часів Борис Тарасенко, перший віцепрем'єр Анатолій Кінах, віцепрем'єр з питань економіки Сергій Тігіпко.

Тодішній глава Міноборони Олександр Кузьмук ледь не єдиний з тих, хто підтримував тоді угоду, прокоментував це. За його словами, відповідно до договорів про добросусідство з Росією 1997 року, Україна не використовувала бомбардувальними і не могла таким чином використовувати ракети Х-55. Та тоді в Києві ніхто не думав про подібні наслідки від такого рішення.

А от тодішній нардеп Юрій Костенко заявив, що передання Росії ракет та бомбардувальників, які здатні переносити ядерну зброю, не підпадали під дію договорів про скорочення стратегічного озброєння чи ядерне роззброєння України. Ба більше, за його словами, Верховна Рада не ратифікувала Ялтинський договір, який підписали Путін та Пустовойтенко, тому вважає його державною зрадою. Однак у тогочасний документах глава МЗС Тарасенко обґрунтовував відсутність ратифікації тим, що сама угода з Путіним опиралася на ті договори, які Верховна Рада вже ратифікувала.

Однак тодішній керівник НАК "Нафтогаз" Ігор Діденко стверджує, що попередньо передання цієї зброї Росії була погодження із США. Та от Стівен Пайфер – дипломат, який був послом США в Україні в 1999 році – стверджує, що Україна ухвалювала рішення сама, а американська сторона була поінформована уже про факт.

Розслідування "Схем" про ракети Х-55: дивіться відео

Скільки Х-55 з переданих Києвом, Росія вже запустила по Україні

У розпорядженні журналістів "Схем" опинився список переданих ракет із серійними номерами і їх співставили з деякими з уламків збитих ракет Х-55. І серед них виявили наступні ракети:

уламки 3 ракет Х-55, які збила українська ППО у січні, травні та квітні 2023 року – з тих, які передала Україна;

"українською" виявилася і ракета, яка у грудні 2022 року влучила в житловий будинок в Києві та вбила жінку;

ще одна з тих ракет влучила у будинок на Київщині, унаслідок чого постраждала дитина.

Ще кілька ракет ідентифікували за світлинами від правоохоронних органів. Загалом журналісти поки виявили понад десяток ракет, які Росія "повернула" Україні, запустивши їх. Однак варто розуміти, що загальна цифра може бути більшою в рази.

Навіщо Росія пускає по Україні носії ядерних зарядів

Х-55 – носії ядерної зброї, тому не дивно, що Україні наприкінці 90-х ці ракети стали непотрібними, адже ми віддали Москві всю нашу зброю масового ураження. Про ризики того, що Росія вторгнеться в Україну і буде бити цими ракетами – мало хто думав.

Чому ж тоді Росія зараз використовує ці ракети? Варто розуміти, що Росія використовує все, що має. Дефіцит нових ракет породжує те, що нас обстрілюють радянськими неточними боєприпасами. Ракети Х-55 так узагалі не мають бойової частини і є неточними. Основна загроза цих ракет – кінетична енергія та залишки палива, які можуть вибухнути.

Росію не цікавить точність удару та якась конкретна ціль – Росію цікавить терор та залякування. Тому принципової різниці, які ракети запускати та куди – особливо немає. Куди б не влучили, міноборони Кремля все одно скаже, що "знищили військовий об'єкт", навіть коли всі шпальти світових ЗМІ показують фото знищеного ракетою житлового будинку.