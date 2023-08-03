Головні тези зі звернення для вас зібрав 24 Канал. Що президент розповів про ситуацію на фронті та ворожі атаки – читайте далі.

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Підготовка Кримської платформи та нарада з послами

Президент відзначив, що сьогодні відбулося багато нарад, зокрема щодо підготовки саміту Кримської платформи, який цього року відбудеться втретє. На рівні лідерів саміт запланований на серпень, а на рівні парламентів країн – у вересні.

Крім того, на Закарпатті триває нарада з українськими послами. За дорученням президента відбулася нарада дипломатів з вищим військовим керівництвом країни, зокрема Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачами Повітряних та Військово-морських сил. Предмет розмови – зброя, яка необхідна Україні для перемоги.

Також дипломати говорили і з вищим політичним керівництвом – головою Верховної Ради та міністрами уряду.

Проблема військкомів

Президент розповів, що заслухав доповіді керівника СБУ Василя Малюка та глави МВС Ігоря Клименка щодо недоброчесних військкомів на тлі скандалів, які спалахнули протягом останніх кількох днів. Окремі випадки зловживань з боку військкомів президент назвав огидними. Президент запевнив, що всі факти, виявлені під час розслідувань, представлять суспільству та пообіцяв, що відбудеться реформа ТЦК – військкомами стануть люди, які пройшли війну та не можуть повернутися на фронт через поранення, яких вони зазнали.

Висновок очевидний – у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України, а не ціна. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну,

– наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті

Президент наголосив, що на фронті ідуть важкі бої – ворог намагається зупинити наших воїнів. Особливо жорстокі бої тривають на Сході, також не легко даються просування нашим захисникам та захисницям на Півдні.

Бої важкі, окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному й кожній на фронті! Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці,

– наголосив президент.

Скільки "Шахедів" запустила Росія

Президент відзначив також зусилля Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами збивають іранські дрони-камікадзе. Глава держави повідомив, що за час повномасштабного вторгнення, а радше за рік, росіяни запустили по Україні 1 961 "Шахед". Більшість цих дронів збили наші сили ППО, однак, на жаль, не всі.

Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя,

– підкреслив президент.

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