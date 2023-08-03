Главные тезисы по обращению для вас собрал 24 Канал. Что президент рассказал о ситуации на фронте и вражеских атаках – читайте дальше.

Важно Массированная атака дронов на Киев, удар по Херсону с ранеными: хронология 526 дня войны

Подготовка Крымской платформы и совещание с послами

Президент отметил, что сегодня состоялось много совещаний, в том числе по подготовке саммита Крымской платформы, который в этом году состоится в третий раз. На уровне лидеров саммит запланирован на август, а на уровне парламентов стран – в сентябре.

Кроме того, в Закарпатье продолжается совещание с украинскими послами. По поручению президента состоялось совещание дипломатов с высшим военным руководством страны, в частности, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующими Воздушных и Военно-морских сил. Предмет разговора – оружие, необходимое Украине для победы.

Также дипломаты говорили и с высшим политическим руководством – главой Верховной Рады и министрами правительства.

Проблема военкомов

Президент рассказал, что заслушал доклады руководителя СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко по поводу недобродельных военкомов на фоне скандалов, разразившихся в последние несколько дней. Отдельные случаи злоупотреблений со стороны военных президент назвал отвратительными. Президент заверил, что все факты, выявленные в ходе расследований, представят обществу и пообещал, что состоится реформа ТЦК – военными станут люди, которые прошли войну и не могут вернуться на фронт из-за раненых.

Вывод очевиден – в системе комплектования нужны люди, понимающие, что такое ценность защиты Украины, а не цена. В военкоматах должны работать люди, видевшие войну. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину,

– подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент подчеркнул, что на фронте идут тяжелые бои – враг пытается остановить наших воинов. Особенно жестокие бои продолжаются на Востоке, также не легко даются продвижения нашим защитникам и защитницам на Юге.

Бои тяжелые, оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления. Южные направления. Повсюду непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте! Особо отмечу сегодня бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Мелитопольское направление. Спасибо, ребята,

– подчеркнул президент.

Сколько "Шахедов" запустила Россия

Президент также отметил усилия Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями сбивают иранские дроны-камикадзе. Глава государства сообщил, что за время полномасштабного вторжения, а скорее через год, россияне запустили по Украине 1961 "Шахед". Большинство этих дронов сбили наши силы ПВО, однако, к сожалению, не все.

Работаем, чтобы сбивать больше – чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО. В частности, это задача для каждого нашего посла, для всех представителей, для всех представительниц Украины. Все должны работать на победу, на защиту жизни,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео